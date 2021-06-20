Руй Витория: «Я сторонник вакцинации. Чем скорее и чем больше людей ее пройдут, тем быстрее это все закончится»

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о значимости вакцинации от коронавируса в России.

«Я сам переболел ковидом в ноябре прошлого года. После этого сделал прививку. Знаю об этой болезни столько, что, наверное, сам могу уже давать консультации.

Я сторонник вакцинации. Чем скорее и чем больше людей ее пройдут, тем быстрее стадионы вновь заполнятся, и это все закончится.

Мы будем доносить до игроков важность вакцинации. Руководить этим будут наши врачи. Считаю, у нас отличный медицинский департамент. И полностью ему доверяю», – сказал Витория.

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