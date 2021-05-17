Евгений Гинер: «ЦСКА будет стремиться к чемпионству. У нас никогда не менялись приоритеты»

Президент ЦСКА Евгений Гинер озвучил задачи, которые ставятся перед командой.

– Недавно на одной из встреч вы сказали, что у нас нет другой цели, кроме той, чтобы быть чемпионами. Верим в команду?

– У нас никогда не менялись приоритеты, и мы будем стремиться к чемпионству.

За двадцать лет моего нахождения здесь мы в первый раз, скажем так, провалили чемпионат. Всякое бывает, это футбол.

Верим в команду и двигаемся дальше. Верим в наших болельщиков, в единую нашу семью, – сказал Гинер.

ЦСКА без еврокубков впервые за 20 лет. Такого ни разу не было при Гинере