Евгений Гинер: «Я управляю ЦСКА. Орешкин никуда не лезет. Он сильно помогает с финансированием»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что клубом управляет он, а не председатель совета директоров московского клуба и помощник президента России Максим Орешкин.

– Наши болельщики переживают вот по какому поводу: в СМИ довольно часто идут вбросы, что существуют некие противоречия между председателем совета директоров и менеджментом клуба. Так ли это?

– Это полный бред. Уже говорил: как управлял, так и управляю командой дальше я. То, что сейчас у нас появились партнеры, совет директоров, считаю, очень хорошо. Я это говорил и ранее.

Максим Станиславович никуда не лезет, он занимается не трансферами, составом команд или назначениями тренеров, а очень сильно помогает со спонсорами, с финансированием команд.

Сейчас мы твердо стоим на ногах, также наши партнеры очень сильно помогают нам. Поэтому ни одни, ни другие в спортивную часть вообще не лезут. Знаете, можно как хочешь это трактовать, но если мы говорим, что совет директоров сегодня утверждает какие-то решения, это не так, – сказал Гинер.

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