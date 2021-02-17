Орешкин предлагал Слуцкому вернуться в ЦСКА. Тренер «Рубина» отказался

Теги ЦСКА Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Максим Орешкин Футбол

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отказался возвращаться в ЦСКА.

По данным «Бизнес Online», председатель совета директоров московского клуба и помощник президента России Максим Орешкин в конце мая несколько раз связывался с тренером и предлагал ему вернуться в ЦСКА.

Несмотря на настойчивость Орешкина, Слуцкий отказался от этого предложения. Ему комфортно в Казани.

Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 годы. С армейцами тренер трижды выигрывал чемпионат России, а также по два раза брал Кубок и Суперкубок страны.

ЦСКА по ходу сезона покинул Виктор Гончаренко. Его сменил Ивица Олич, с которым клуб занял шестое место в РПЛ и не попал в еврокубки.

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