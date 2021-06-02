Бабаев о ЦСКА: «Рассуждения о решениях в спортивной области под давлением ВЭБ – это домыслы. Их принятие – за Гинером»

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия бизнес Роман Бабаев Игорь Шувалов ВЭБ Спорт-Экспресс Максим Орешкин Футбол

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о структуре управления клубом.  

– Кто сегодня принимает ключевые решения в клубе? Какова роль совета директоров, его председателя и менеджмента?

– Есть разные уровни решений и разные уровни их принятия. То, что касается вопросов стратегического развития клуба, глобальных финансовых и инфраструктурных вопросов, — это прерогатива общего собрания акционеров и совета директоров.

Что касается спортивной и кадровой составляющей, то здесь принятие решений за президентом клуба Евгением Гинером. В этой области ничего не поменялось. Это юридически закреплено в акционерном соглашении, и об этом было публично объявлено.

И это недавно на Петербуржском экономическом форуме подтвердил Игорь Шувалов. Поэтому рассуждения о том, что многие решения в спортивной области принимаются под давлением ВЭБа, не более чем домыслы людей, далеких от понимания ситуации внутри клуба.

Председатель совета директоров давно болеет за ЦСКА, он участвует в обсуждении важных стратегических вопросов, но не принимает никаких операционных решений, – сказал Бабаев. 

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