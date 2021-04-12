Гинер и Бабаев могут перейти в «Крылья Советов». У них разногласия с Орешкиным («Спорт-Экспресс»)

Теги ЦСКА Крылья Советов Евгений Гинер Олимп-ФНЛ Роман Бабаев ВЭБ Спорт-Экспресс Максим Орешкин Футбол

«Крылья Советов» могут пополниться новыми руководителями.

По информации «Спорт-Экспресса», этим летом в самарский клуб могут перебраться президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

Отмечается, что топ-менеджеры потеряли свое влияние после перехода клуба к ВЭБ.РФ. Сейчас все ключевые решения принимает председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин, при этом у сторон есть определенные расхождения по поводу стратегии развития клуба.

В том случае, если Гинер и Бабаев не смогут достичь консенсуса с Орешкиным, они могут перебраться в «Крылья». Председателем совета директоров самарского клуба является Сергей Аракелов, хорошо знакомый с Гинером.

Напомним, что «Крыльям» нужно набрать одно очко в четырех турах Олимп-ФНЛ, чтобы вернуться в Премьер-лигу.

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