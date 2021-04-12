Гинер и Бабаев могут перейти в «Крылья Советов». У них разногласия с Орешкиным («Спорт-Экспресс»)

«Крылья Советов» могут пополниться новыми руководителями.
По информации «Спорт-Экспресса», этим летом в самарский клуб могут перебраться президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.
Отмечается, что топ-менеджеры потеряли свое влияние после перехода клуба к ВЭБ.РФ. Сейчас все ключевые решения принимает председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин, при этом у сторон есть определенные расхождения по поводу стратегии развития клуба.
В том случае, если Гинер и Бабаев не смогут достичь консенсуса с Орешкиным, они могут перебраться в «Крылья». Председателем совета директоров самарского клуба является Сергей Аракелов, хорошо знакомый с Гинером.
Напомним, что «Крыльям» нужно набрать одно очко в четырех турах Олимп-ФНЛ, чтобы вернуться в Премьер-лигу.