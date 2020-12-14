Индзаги о Роналду: «Он первым понимает, где окажется мяч. Гол Германии – легкий в исполнении, но исключительный в плане движения»

Главный тренер «Брешии» поделился мнением об игре форварда .

О голах во всех турнирах УЕФА

«Были я, Рауль, Герд Мюллер. А потом пришли Роналду и Месси, два монстра, и сделали наши цифры маленькими. Но я горжусь своей карьерой».

О Роналду

«У него есть навык – он первым понимает, где окажется мяч.

Вспомните его гол в ворота Германии. В теории его движение освобождает партнера, а самого Криштиану оставляет закрытым соперниками, но в итоге все идет так, как задумывает Роналду. Он забивает легкий гол в плане исполнения, но исключительный в плане движения. И Криштиану многие свои голы забивает вот так – уйдя от опеки», – сказал итальянец в интервью La Gazzetta dello Sport.