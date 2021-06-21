«Спартак» о Зареме: «Слова госпожи Салиховой – мнение частного лица, не имеющее отношения к позиции клуба»

Совет директоров выступил с заявлением по поводу жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«В последние недели болельщики и пресса активно обсуждают многочисленные заявления Заремы Салиховой в ее Telegram-канале и на других площадках, в том числе затрагивающие деловую репутацию клуба.

Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по ее собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе.

Слова госпожи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК «Спартак-Москва», – говорится в заявлении.

Зарема у Собчак: свадьбы не было, потому что не сделала грудь, в Playboy снялась назло Федуну, геев в «Спартаке» не будет