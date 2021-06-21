Песков о Евро-2020: «Мы все любим нашу сборную в любом случае и будем болеть за нее»

Теги Сборная России по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2020 Дмитрий Песков Политика Футбол

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разгромное поражение национальной команды от Дании (1:4) на Евро-2020 и вылет из турнира.

– Как оцените выступление сборной? Должны ли последовать какие-то кадровые решения?

– В спорте простой и понятный KPI (ключевой показатель эффективности – Sports.ru): или выигрываешь, или проигрываешь.

Мы все любим нашу сборную в любом случае. И будем болеть за нее. Рассуждения здесь излишни, – сказал Песков.

Манифест против лени. Чему датский футбол может научить Россию

«Это была наша лучшая игра в плане качества и готовности». Черчесов после Дании

Опрос

Мы вылетели с Евро. Кто виноват?
101537 голосов
Черчесов
33%
Станислав Черчесов
Игроки
6%
Артем Дзюба
РФС
11%
Александр Дюков
Все вместе
50%
Сборная России по футболу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья