Песков о Евро-2020: «Мы все любим нашу сборную в любом случае и будем болеть за нее»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разгромное поражение национальной команды от Дании (1:4) на и вылет из турнира.

– Как оцените выступление сборной? Должны ли последовать какие-то кадровые решения?

– В спорте простой и понятный KPI (ключевой показатель эффективности – Sports.ru): или выигрываешь, или проигрываешь.

Мы все любим нашу сборную в любом случае. И будем болеть за нее. Рассуждения здесь излишни, – сказал Песков.

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