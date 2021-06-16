Фомин о матче с Данией: «Каждый следит за ситуацией в группе, но не обсуждаем расклады между собой. Готовимся играть от себя»

Полузащитник сборной России Даниил Фомин поделился ожиданиями от матча против Дании.

«Главный тренер еще подскажет плюсы и минусы датчан. Мы активно готовимся. Соперник хороший, первый тайм они очень качественно провели. Готовимся к серьезному противнику.

Наверное, можно сказать, что сборная прибавляет от матча к матчу в физическом плане и по атмосфере. Мы уже вкатились в турнир, готовимся бороться в последнем матче группового этапа. Надеюсь, все сложится хорошо.

Каждый следит за ситуацией в группе, но мы не обсуждаем расклады между собой. У нас настрой на ближайшую игру, готовимся играть от себя», – сказал Фомин.

Россия сыграет с Данией в понедельник, 21 июня.

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