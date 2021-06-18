Кузяев о Дании: «Не нужно отсиживаться в обороне. Мы способны показать агрессивный футбол»

Полузащитник и сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча с Данией на .

«Атмосфера замечательная. Мы в предвкушении матча с Данией. Все ребята сосредоточены, надеемся показать хорошую игру.

Считаю, что не нужно отсиживаться в обороне, нужно действовать смело. Думаю, мы способны показать агрессивный футбол. Надеемся на лучшее.

Более чем уверен, что с первых минут датчане включат сумасшедший прессинг, будут много атаковать, владеть мячом, но мы к этому готовы. Мы наигрываем свою тактику, свои комбинации. Мы готовы дать отпор .

В матче с Финляндией нас немного подвела реализация, но не скажу, что только это отрабатываем. Все понимают, что с Данией может не быть много моментов, и надо их реализовывать. Надеюсь, фортуна будет на нашей стороне», – сказал Кузяев.

Матч Россия – Дания пройдет 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене, начало – в 22:00 по московскому времени.

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