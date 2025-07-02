Джоб Беллингем из-за перебора желтых карточек пропустит матч против «Реала», за который играет его брат Джуд

Джоб Беллингем не сыграет против брата в матче с «Реалом».

Дортмундская «Боруссия » обыграла «Монтеррей» (2:1) в игре 1/8 финала клубного чемпионата мира.

На 28-й минуте хавбек немецкой команды Джоб Беллингем получил желтую карточку, ставшей для него второй на турнире.

Таким образом, он будет дисквалифицирован на матч против «Реала » в четвертьфинале турнира. За мадридскую команду выступает брат Джоба – Джуд Беллингем .