Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020

Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на игру в Копенгагене.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в письме генеральному директору УЕФА Мартину Каллену выразил обеспокоенность этим решением датчан.

«Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России, которые приобрели билеты на матч, на игру группового этапа Евро-2020 в Дании.

Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы», – говорится в письме Алаева в УЕФА.

Матч сборных России и Дании 21 июня пройдет в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

Ранее Совет Евросоюза ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы ЕС, согласно которым разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины – «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» – в число одобренных не входят.

В то же время, согласно постановлению правительства РФ, иностранные болельщики смогут посетить матчи в Санкт-Петербурге при наличии Fan ID и отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.