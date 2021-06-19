Кьер о форвардах: «Дзюба не так быстр, как Лукаку, но тем не менее. Очень уважаем Россию»

Защитник сборной Дании Симон Кьер поделился ожиданиями от матча с Россией на , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Вы получили много комплиментов после ситуации с Эриксеном. Что почувствовали в тот момент?

– Я был очень благодарен за поддержку, здорово, что наша команда отреагировала именно так. Шмейхель был отличной поддержкой для всех.

Было трудно, но сейчас я с нетерпением жду игру с Россией.

– Это была сумасшедшая неделя, очевидно, что ситуация с Эриксеном на всех повлияла. Каково было быть капитаном в такой момент?

– Думаю, мы все были довольно эмоциональны, реагировали так, как чувствовали. Это был очень сложный момент, мы никогда не забудем этот вечер. Хорошо, что теперь Эриксен со своей семьей. Ему потребуется много времени для восстановления, пожалуйста, дайте ему его.

Мы будем работать над тем, как играем. Конечно, тот вечер – очень тяжелый момент, я никогда такого не видел. Надеюсь, завтра у нас будет такая же поддержка. Я же отреагировал так, как и остальные.

– Как готовитесь к игре с Россией?

– Мы и в прошлой игре выступали против отличных нападающих. Дзюба не так быстр, как Лукаку, но тем не менее.

Мы очень уважаем Россию, но фокусируемся на наших сильных сторонах. Если мы сыграем так, как с Бельгией, можно не волноваться. Если будет такая поддержка, будет все хорошо. Я уверен в завтрашней игре.

– Насколько важен проход в плей-офф в такой ситуации?

– Конечно, он очень многое значит, у нас есть все качества, мы достойны этого. Мы постараемся показать против России все, на что способны. Это все, что мы можем сделать. Я чувствую себя довольно уверенно.

– Ваш тренер сказал, что Евро начинается сейчас. Согласны с этим?

– Да, мы говорили с несколькими игроками. Вне зависимости от того, что произошло, мы можем не пройти дальше, но это не соответствует нашему характеру.

– Как вы помогали другим игрокам после случившегося?

– Мы выслушали всех, очень много говорили о том, что чувствуем. Многое обсуждали со Шмейхелем. Говорили, что матчи могли закончиться по-другому. Тренировка – место, где мы можем быть сами собой. После случившегося было непросто заниматься, но сейчас мы снова можем наслаждаться футболом, потому что справились как команда.

Это не я и Шмейхель – мы все поддерживали друг друга, – отметил Кьер.

Шмейхель перед игрой с Россией: «Дания уже показала характер. Завтра постараемся сделать то же самое»