Тедеско об РПЛ: «Глобального отставания от других в еврокубках я не видел. Очень высокий потенциал»

Бывший главный тренер поделился мнением об уровне чемпионата России.

– Уровень РПЛ в последние пару лет мощно критикуется, особенно на фоне выступлений в еврокубках. Ваше мнение?

– Вижу у России очень высокий потенциал. Здесь много-много-много талантов, а также отличные стадионы. Приезжаю в Грозный, Волгоград, Краснодар, другие города – супер. Вживую видел два матча в Лиге чемпионов разных лет – с «Байером» и с «Баварией». Против мюнхенцев москвичи в концовке при счете 1:1 имели отличный момент, а потом все же уступили после гола Киммиха. Но не могу сказать, что уровень «Локо» был плох.

Или «Краснодар», делающий с «Челси» в гостях ничью, берущий четыре очка у «Ренна». Или , который лишь совсем немного уступал «Лацио». Это была равная игра. Если бы питерцы победили, никто не сказал бы, что это незаслуженно. Но в итоге потерпели поражение. Это футбол. В нем часто решают какие-то мелочи.

При этом глобального отставания от других стран в еврокубках я не видел. Да, в рейтинге чуть отступили, что печально. В первую очередь – из-за потери одного места в . Но, повторю, потенциал очень высокий.

Говорю не только о , где есть Маслов, Умяров, Маркитесов, Литвинов, но и о других. В – Шиманьски, Моро, пусть они легионеры, Захарян, Грулев, Лесовой, Тюкавин. Ребята с фантазией. В ЦСКА – Дивеев, Обляков, Ахметов. Это все парни, только-только выступавшие в молодежной сборной. Надеюсь, они станут прогрессировать, – отметил Тедеско.