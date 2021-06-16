Де Брюйне не праздновал гол в ворота Дании из уважения к Эриксену

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне объяснил, почему не стал праздновать гол в ворота сборной Дании (2:1) во вчерашнем матче .

«Я, конечно, был счастлив, но я слишком сильно уважаю людей, присутствовавших на стадионе, чтобы слишком бурно праздновать.

Я побежал на ту часть поля, где стало плохо, и сохранял спокойствие», – сказал де Брюйне.

Бельгиец вышел на замену в перерыве матча с Данией, сделал ассист и забил победный мяч.

Де Брюйне мощно вернулся: вышел в перерыве, сделал 1+1 и прибил Данию

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