«Вот дерьмо, мне только 29 лет». Немецкий врач рассказал о первых словах Эриксена после прихода в сознание

Немецкий врач скорой помощи Йенс Кляйнфельд рассказал о первых словах полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена после прихода в сознание после остановки сердца во время во время матча с Финляндией (0:1).

Кляйнфельд присутствовал на матче в Копенгагене, где ранее проводил инструктаж по оказанию неотложной помощи с медицинской бригадой на стадионе.

Когда Эриксен упал, он вышел на поле, чтобы помочь врачам датской команды.

«Я был на трибуне на противоположной стороне, когда он рухнул. Сначала я ничего такого об этом моменте не подумал. Но потом увидел, что доктор датской команды ведет себя довольно беспокойно. Я понял, что происходит что-то ненормальное.

Игроки схватились за головы. В этот момент я дал знак боковой команде, и они выбежали на поле. У них был с собой дефибриллятор. Затем я сказал своим коллегам, с которыми сидел на трибунах: «Мы должны выйти на поле».

Датские врачи сначала не осознавали масштаба ситуации. Приступая к реанимации, нужно делать это как можно быстрее. Но врачи команды в основном лечат другие травмы, поэтому им сложнее сразу распознать внезапную остановку сердца.

Это стало ясно, когда я увидел, как они пытались вытащить язык из его горла. Так не спасают жизнь.

В таких случаях скорость имеет решающее значение. Здесь потребовалось 2-3 минуты, чтобы Эриксен получил удар током. Это означало, что его шансы на выживание были очень высоки.

Он открыл глаза и заговорил со мной. Я спросил его по-английски: «Ты вернулся?» Он сказал: «Да, я здесь». А потом он добавил: «Вот дерьмо, мне только 29 лет», – рассказал Кляйнфельд.

«Кристиан отключился, разрядом мы вернули его к жизни». Как врачи вытащили Эриксена после остановки сердца