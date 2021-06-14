Бельгия поддержит Эриксена, выбив мяч в аут и поаплодировав на 10-й минуте игры с Данией

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку сообщил, что на 10-й минуте завтрашнего матча против Дании команда проведет акцию в поддержку хавбека датчан , потерявшего сознание во время игры против Финляндии.

«Мы выбьем мяч в аут, чтобы остановить игру, и будем аплодировать», – сказал Лукаку, играющий с Эриксеном за .

Эриксен выступает за сборную под 10-м номером, в соответствии с чем и выбрана 10-я минута.

Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

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