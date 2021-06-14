Бельгия поддержит Эриксена, выбив мяч в аут и поаплодировав на 10-й минуте игры с Данией

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку сообщил, что на 10-й минуте завтрашнего матча Евро-2020 против Дании команда проведет акцию в поддержку хавбека датчан Кристиана Эриксена, потерявшего сознание во время игры против Финляндии.
«Мы выбьем мяч в аут, чтобы остановить игру, и будем аплодировать», – сказал Лукаку, играющий с Эриксеном за «Интер».
Эриксен выступает за сборную Дании под 10-м номером, в соответствии с чем и выбрана 10-я минута.
Начало матча – в 19:00 по московскому времени.
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