Роберто Карлос: «Может, Дзюбу однажды пригласят в «Реал». В клубе о нем знают»

Бывший защитник «Реала» высказался о форварде и сборной России Артеме Дзюбе.

– На чемпионате мира вы выделяли Дзюбу и шутили, что поговорите о нем с Флорентино Пересом. С тех пор в «Реале» про Дзюбу что-нибудь слышали?

– Об Артеме в «Реале» знают, да. И я правда считаю его сильным форвардом! Нравится, как он берет на себя ответственность и в сборной, и в «Зените». Но никогда не знаешь, как все сложится.

Нужно работать, совершенствоваться, оставаться лидером. И может быть, повторюсь, может быть – однажды его пригласят в «Реал».

– Чемпионат России еще смотрите?

– Да, конечно! У меня в смартфоне есть приложение с трансляциями: слежу за «Спартаком», «Локомотивом», ЦСКА. В общем, когда попадаю, то смотрю топ-матчи, – сказал бразилец.