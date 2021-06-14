Тренер сборной Финляндии: «Дзюба – главное оружие России, но их нападение зависит не только от него»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва высказался о сборной России перед матчем .

«Точность пасов и здоровье наших игроков – очень важно. Дания играла очень хорошо с точки зрения прессинга против нас. Поэтому в матче с Россией нам важно не терять мяч, хорошо пасовать. Надо постараться сделать так, чтобы все вещи были на хорошем уровне. Игроки должны справляться с прессингом соперника.

Я доволен нашей защитой в матче с Данией. Мы хорошо нейтрализовывали атаки соперника. Завтра мы посмотрим, какой будет состав. У нас есть несколько вариантов. Все зависит от того, как Россия решит играть в атаке. Пока не знаем, как наш соперник подойдет к этому матчу. Но, думаю, они начнут прессинговать нас с начала.

Дзюба – главное оружие России. Мы видели его игру. У нас были похожие проблемы в игре с датчанами, потому что у них тоже хорошие нападающие. Но мы готовы противостоять атаке россиян. У нас есть опыт в матчах с такими командами: взять ту же Боснию, с которой мы играли в отборочной группе.

Но нападение России зависит не только от Дзюбы. У них есть и другие игроки в атаке. Наша защита должна быть на высшем уровне», – сказал Канерва.

сыграет с Финляндией завтра, 16 июня. Начало матча – в 16:00 по московскому времени.