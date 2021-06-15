Погба об укусе Рюдигера: «Не стану плакать ради карточки. Не хочу, чтобы его дисквалифицировали за это»

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Полузащитник сборной Франции Поль Погба высказался об инциденте с участием игрока сборной Германии Антонио Рюдигера в матче Евро-2020.

В концовке первого тайма немец подошел к хавбеку «Манчестер Юнайтед» сзади, схватил его руками и попытался укусить. Погба обратился к судье Карлоса дель Серро Гранде, но Рюдигера не наказали в этом эпизоде.

«Мы друзья, давно друг друга знаем. Не произошло ничего страшного. Думаю, вы посмотрели повторы, но сейчас вопрос исчерпан, все уже в прошлом.

Я не стану плакать ради желтой или красной карточки за такие действия. Думаю, он немного укусил меня. Я почувствовал это, сказал судье. Арбитр принимает решения, и он сделал это.

Рюдигер не получил карточку, и, как я думаю, так даже лучше. Не хочу, чтобы его дисквалифицировали из-за этого», – сказал Погба.

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