Криштиану Роналду: «Евро – роскошь, здесь только лучшие, а легких соперников или матчей нет. Идем к нашей цели!»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус серия А Италия сборная Венгрии по футболу Евро-2020 соцсети Футбол

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к партнерам по национальной команде после победы над Венгрией (3:0) в матче Евро-2020.

«Нужно уметь страдать, бороться до конца и всегда верить изо всех сил. Нет легких соперников или матчей, выигранных сразу.

Чемпионат Европы – это роскошь, здесь только лучшие из лучших. Тут каждую победу нужно одерживать твердостью духа и самопожертвованием. Большая победа, команда! Идем к нашей цели! Вперед, Португалия!

Мы делаем все, чтобы доставить больше радости португальцам, которые так нас поддерживали!» – написал форвард в инстаграме.

 
 
 
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Первый же матч – и новый рекорд Роналду: теперь он лучший бомбардир в истории Евро!

Роналду – единственный игрок Евро-2004, кто до сих пор в деле. Где сейчас другие молодые таланты того чемпионата?

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