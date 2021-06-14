Криштиану Роналду: «Спасибо команде, что помогла мне забить 2 гола»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями после разгрома Венгрии (3:0) в стартовой игре Евро-2020.

«Самое главное, что мы сегодня победили. Это был тяжелый матч против соперника, который хорошо оборонялся, но мы забили три гола, и я очень благодарен команде за то, что она помогла мне забить дважды и получить награду лучшему игроку матча.

Было важно начать турнир с положительного результата, чтобы это придало нам уверенности, теперь нужно продолжать в том же духе и выиграть следующий матч», – сказал португалец.

Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории , забив свои 10-й и 11-й голы на турнире и обойдя .