Ольга Смородская: «Хочу, чтобы игроки сборной России встали на колено. Это адекватное поведение нормальных людей»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своем отношении к преклонению колена в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

«Это адекватное поведение нормальных людей. Движение BLM несет за собой идею, что жизни всех людей важны: белых, черных – любых.

Движение возникло после трагической гибели Флойда. Может, он не был идеальным человеком, но точно не заслуживал того, чтобы его убили на улице. Это движение очень хорошее, борьба с расизмом важна.

Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено. Думаю, в сборной Черчесова это возможно», – сказала Смородская.

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