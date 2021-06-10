Игроки сборной Шотландии не будут вставать на колено перед матчами Евро-2020

Футболисты сборной Шотландии объявили, что не будут вставать на колено перед матчами .

Вместо этого перед стартовым свистком игроки будут стоять. Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон отметил, что приверженность сборной делу искоренения дискриминации не уменьшилась.

«Важно, чтобы мы продолжали заниматься проблемой расизма и говорить о необходимости менять мировоззрение людей и их поведение», – сказал игрок .

играет в группе C со сборной Англии, игроки которой продолжат вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).