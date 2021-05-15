Министр спорта РФ: «Мы обеспокоены формой Украины. РФС обратился в УЕФА за объяснениями»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался по поводу формы сборной Украины, представленной перед чемпионатом Европы.

«Мы в контакте находимся, знаем ситуацию. Вчера был диалог и с МИД, и с РФС.

Сейчас РФС обратился в УЕФА для того, чтобы были получены объяснения. Мы выразили свою обеспокоенность формой украинской сборной», – сказал Матыцин.

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