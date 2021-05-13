Черчесов о недопуске болельщиков из РФ в Данию: «Если это политический момент, то ни в какие ворота не лезет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу того, что российских болельщиков не пустят в Данию на матч группового этапа чемпионата Европы.

«Это неприятный момент, особенно для тех, кто купил билеты, для нас это тоже не плюс, однозначно. Другое дело, что непонятно, по какой причине это происходит.

Если это политический момент, то это ни в какие ворота не лезет. Если пандемийные моменты, то я тоже не в курсе. Пока оставим это на совести датского руководства.

Я надеюсь, что наши руководители пообщаются с их руководителями и решат проблему», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Евросоюз рекомендовал странам пускать вакцинированных от коронавируса туристов, однако российские вакцины в список одобренных ВОЗ или Европейским медицинским агентством не входят.

Россия и сыграют в Копенгагене 21 июня в рамках 3-го тура группового этапа.

«На болельщиков забили». Истории людей с билетами на Евро, которые боятся все пропустить

Болельщиков из России уже точно не пустят на матч с Данией. И вакцина не помогла