ФИФА про форму Украины: «Евро не в нашей зоне ответственности, но твердо верим, что политику и спорт смешивать не следует»

Пресс-служба ФИФА отреагировала на запрос относительно формы сборной Украины на Евро-2020.

«Одобрение экипировки участвующих команд остается на усмотрение соответствующего организатора турнира, в данном случае УЕФА. Таким образом, организатор турнира вправе устанавливать соответствующие требования к экипировке, которые обязаны соблюдать команды-участницы.

Выполняя эту работу, организаторы турнира должны добиваться того, чтобы вся используемая экипировка соответствовала правилам игры в футбол, публикуемым Международным советом футбольных ассоциаций и доступным на официальном сайте совета. Учитывая вышеизложенное, поскольку организатором данного турнира является не ФИФА, он не попадает в зону нашей непосредственной ответственности.

Однако, мы хотим подчеркнуть, что, в соответствии с нашим Уставом, ФИФА сохраняет нейтралитет в политических вопросах и твердо верит, что политику и спорт смешивать не следует», – говорится в сообщении.

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