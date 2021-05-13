Зарема о «Матч ТВ»: «Им можно все, даже путать игроков и носить черные колготы с летними платьями. Только к другим строги»

, супруга владельца , критически высказалась о «Матч ТВ».

Она намекнула на случай, когда генеральный продюсер канала Тина Канделаки перепутала хавбека сборной России Магомеда Оздоева с форвардом иранской команды Сердаром Азмуном.

«На «Матч ТВ» им самим можно все, даже путать футболистов и носить черные колготы с летними платьями. Только к другим они безжалостны и строги», – написала Салихова.

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