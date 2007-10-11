Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, комментируя победу сборной России в матче отбора Евро-2020 над Шотландией (4:0), оговорилась, сказав, что форвард Сердар Азмун играет за российскую команду.

«Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе, Азмуну, , тем, кто вчера устроил невероятный праздник», – сказала Канделаки на форуме «Россия – спортивная держава».

Азмун выступает за сборную Ирана.

Давайте, говорит, поддержим сборную России. Дзюбу и Азмуна. Феноменально! pic.twitter.com/BD6AKlDFd6 — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) October 11, 2019

Для выхода на Евро-2020 сборной осталось не проиграть Кипру. И еще есть шанс опередить Бельгию