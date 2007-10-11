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Канделаки о победе сборной России: «Давайте поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Черчесову»

Теги Зенит Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сердар Азмун Матч ТВ Тина Канделаки ахахаха Футбол

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, комментируя победу сборной России в матче отбора Евро-2020 над Шотландией (4:0), оговорилась, сказав, что форвард «Зенита» Сердар Азмун играет за российскую команду.

«Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Станиславу Черчесову, тем, кто вчера устроил невероятный праздник», – сказала Канделаки на форуме «Россия – спортивная держава».

Азмун выступает за сборную Ирана.

Для выхода на Евро-2020 сборной осталось не проиграть Кипру. И еще есть шанс опередить Бельгию

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