Глава УАФ: «Форма Украины согласована с УЕФА задолго до презентации. Разговоры о запрете беспочвенны»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что обращения в УЕФА по поводу запрета формы национальной команды, представленной перед Евро, будут безрезультатны.

«Новая форма главной команды Украины действительно вышла особенной. Об этом свидетельствует и мощный резонанс в СМИ, и огромное количество положительных отзывов болельщиков в соцсетях.

Очень приятно, что в целом новый дизайн формы получил большую поддержку в Украине и по всему миру. Очертания карты нашего государства и сборная объединили миллионы украинцев во всех уголках планеты. В этом и была главная идея.

В то же время прозвучали обращения в УЕФА, чтобы оспорить нашу форму.

Понимая, насколько важно соблюдать при создании дизайна формы все международные правила экипировки, юридический департамент УАФ очень подробно отработал все юридические аспекты этого вопроса с соответствующими службами УЕФА, за что им очень благодарен.

Хотя это была довольно длительная и сложная работа. Ведь приходилось согласовывать каждый нюанс – от полутонов контуров до перемещения национального герба в центр.

Но форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на ее использование абсолютно беспочвенны. Это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза», – передает слова Павелко украинская Tribuna.com.

Украина показала форму на Евро: с контуром границы и нашивкой «Слава Украине». УЕФА говорит, что нарушений нет