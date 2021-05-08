Черчесов сказал, что Жирков готов сыграть во всех матчах России на Евро: «Мы видели, на каком он уровне. Нельзя от таких игроков отказываться»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча с Болгарией (1:0) отметил форму 37-летнего .

– На каком эмоциональном фоне лучше начинать Евро? Было ли важно одержать победу сегодня?

– Естественно, что любая победа добавляет эмоции. На любую игроку мы выходим с целью победить. Так было и с Польшей.

– Показалось, что Жирков был не готов играть. Будет ли он готов играть к Евро 12 июня?

– Он будет играть не только 12 июня играть, но и 16-го, и 21-го. Он и сегодня был готов играть 90 минут.

Последние тренировки показывают, что он вышел на свой уровень. Мы давали ему на сборах работать. Сегодня мы видели, на каком он уровне, нельзя от таких игроков отказываться, – сказал Черчесов.