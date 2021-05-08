Геннадий Орлов: «Если проскочим Бельгию, Россию уже будет не остановить. На ЧМ ребята поняли, что могут многое»

Журналист Геннадий Орлов высказался о шансах сборной России на выход из группы на .

«Конечно, мы желаем, чтобы сборная России вышла из группы. Но там же еще датчане сильные, причем матч будет в . Но если мы проскочим Бельгию, то нас уже будет не остановить. Тогда ребята поверят в свои силы.

Советских футболистов что всегда подводило? На тренировках они показывали фантастические удары и все прочее. Но во время матча не хватало психологической устойчивости.

Мне кажется, на чемпионате мира ребята поняли, что могут многое. Кузяев, Оздоев – это средние игроки, но они все равно входят в костяк сборной. Плюс Жирков, Дзюба. Они все уже поверили в свои силы.

Дай бог, станем побеждать, и крылья будут вырастать по ходу турнира. Но для этого надо хорошо подготовиться. Все зависит от игроков, у которых еще есть неделя до турнира. То, что играют дома, – это 50% мотивации», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».