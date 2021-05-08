37-летний Жирков – 5-й среди самых возрастных игроков в заявках на Евро

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Защитник сборной России Юрий Жирков попал в топ-5 самых возрастных футболистов, заявленных на Евро-2020.

В возрасте 37 лет и 305 дней игрок «Зенита» занимает пятое место в этом списке.

Самый возрастной – вратарь сборной Нидерландов Мартен Стекеленбург, которому 2 июня исполнилось 38 лет и 272 дня.

В топ-4 также входят голкипер сборной Шотландии Крэйг Гордон (38 лет и 172 дня), защитник сборной Португалия Пепе (38 лет и 115 дней) и форвард сборной Северной Македонии Горан Пандев (37 лет и 329 дней).

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