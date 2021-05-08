Орлов об опорниках: «Огромная проблема сборной России. Зобнину не хватает культуры футбола»

Теги Спартак Юрий Жирков премьер-лига Россия Сборная России по футболу Геннадий Орлов Роман Зобнин Далер Кузяев Дмитрий Баринов Футбол

Журналист Геннадий Орлов выразил мнение, что сборной России не хватает качественного опорного полузащитника.

«Есть опасность, которая подстерегает нашу сборную. Это, конечно же, Зобнин. Позиция опорного центрального полузащитника. У нас очень неплохо дебютировал Баринов, когда был здоров. Но сейчас Дмитрий так не играет. И с поляками Черчесов даже не его выпустил, а Мухина.

Как играть против центрального нападающего бельгийцев Лукаку? Он мощный, высокий, его не столкнуть, так еще и бежит быстро. Значит, опорный полузащитник должен просто сторожить его.

Надо, чтобы второй человек сильно страховал и вел с ним борьбу. Зобнина с поляками Черчесов не заменил – значит, некем. Это проблема для нашей сборной.

На чемпионате мира была та же проблема, и тогда Кузяев играл в опорной зоне. Зобнину не хватает культуры футбола, которая есть у Жиркова: чистенько отобрать мяч, сделать точную передачу. Он даже делает рывки, держит темп, но как это дальше будет?

Это огромная проблема для Черчесова, сборной России и всего нашего футбола. Ау! Опорные полузащитники, где вы?» – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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