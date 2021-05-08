Министр спорта РФ: «Ни одна другая страна не сделала столько спортивных событий за последние 10 лет»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к матчам чемпионата Европы и о взаимодействии с организаторами в Катаре.

«Подготовка идет планомерно. Все гарантии, которые Российская Федерация предоставляла УЕФА, выполнены, и это было неоднократно подтверждено во время визитов инспекционных комиссий. Петербург абсолютно готов.

Очень рады и в то же время мобилизовали все ресурсы в связи с переносом трех дополнительных матчей из Дублина. К великому сожалению, количество зрителей ограничено 50 процентами, но это тоже вызов.

Мы понимаем, что должны создавать дополнительные условия для болельщиков. Будут открыты фан-зоны во многих городах для просмотра матчей. Надеемся, что наша сборная тоже во всеоружии подойдет к турниру.

Взаимодействие с Катаром происходит во всех направлениях. Начиная со строительства стадионов к чемпионату мира и заканчивая подготовкой кадров и волонтерских программ. Российский футбольный союз и Минспорта оказывают активное содействие нашим партнерам, чтобы этот праздник футбола состоялся.

Видим очень открытое отношение к нам. Россия очень гордится тем, что мы даже в период пандемии были открыты к диалогу и продолжали активно развивать взаимодействие с международным спортивным сообществом, делиться своим уникальным опытом. За последние 10 лет ни одна другая страна не сделала столько спортивных событий», – отметил Матыцин.