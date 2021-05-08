Владимир Путин: «Сделаем все, чтобы помочь Катару подготовиться к ЧМ-2022. Будем тесно работать»

Президент России Владимир Путин рассказал о готовности помочь в подготовке к проведению чемпионата мира в 2022 году.

«Что касается гуманитарных сфер, то на первый план выходит подготовка Катара к чемпионату мира по футболу. Мы разговаривали с эмиром.

Я понимаю сложности, с которыми сталкивается Катар. Имею в виду региональные проблемы и проблемы с пандемией. Есть и другие вопросы, требующие особого внимания. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы поддержать наших друзей в Катаре и помочь им подготовиться к этому ответственному глобальному мероприятию.

[Сложности] носят и экономический, и всякий другой характер. Там много вопросов, требующих внимания. Будем с вами тесно работать, будем искать другие сферы деятельности развития наших отношений», – сказал Путин, общаясь с представителями иностранных информагенств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Напомним, финальная часть должна пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.