Андреа Аньелли: «УЕФА выступил с высокомерными угрозами в адрес клубов Суперлиги. Тех, кто что-то предлагает, демонизируют»

Президент считает, что футболу нужны реформы.

«Клубы всегда просили диалога с , который в итоге хлопнул дверью и выступил с серьезными и высокомерными угрозами в адрес трех клубов, оставшихся в Суперлиге, полностью проигнорировав вердикт суда в Мадриде. Можем заверить, что правовая база у проекта прочная.

Такое отношение со стороны УЕФА – не подход к реформированию футбола. Наше стремление к диалогу с УЕФА и ФИФА осталось неизменным. С годами формат других видов спорта изменился, например, появилась баскетбольная Евролига, что принесло пользу болельщикам, клубам и игрокам.

Почти все заинтересованные стороны утверждают, что футбол необходимо реформировать, но тех, кто вносит предложения, демонизируют», – сказал президент «Ювентуса».

Напомним, только «Ювентус», «Барселона» и «Реал» решили не покидать европейскую Суперлигу.

Идею футбольной Суперлиги утащили в баскетболе. Там самые богатые клубы продавили свое еще 20 лет назад