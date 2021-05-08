Руслан Малиновский: «В Серии А есть игроки намного сильнее Роналду»

Полузащитник «Аталанты» не считает форварда самым сильным игроком в Серии А.

– Самый сильный футболист, против которого ты играл в Серии А?

– Тяжело сказать. Но Криштиану Роналду не назову. В Серии А есть футболисты намного сильнее него.

Я могу назвать самого сильного футболиста, с которым вместе играл. Это Муриэль. Невероятный игрок. Если бы что-то сложилось немного по-другому, он бы выступал за команду типа «Барселоны». Тяжело сказать, почему это не так. Возможно, дело в характере — он душа раздевалки, всегда улыбается, всегда шутит.

– И музыку ставит в раздевалке?

– Да. Он ставит свои латиноамериканские песни.

– И все-таки. Самый сильный из тех, против кого ты играл? Не Роналду.

– Мне очень нравится Зелиньски из . Думаю, это очень сильный футболист — он мобильный, двуногий, техничный, умный игрок. Он делает хороший объем. Против него крайне тяжело играть.

На самом деле, в Серии А много сильных футболистов, но мне нравится Зелиньски, – сказал Малиновский.