Руслан Малиновский: «В Серии А есть игроки намного сильнее Роналду»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский не считает форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду самым сильным игроком в Серии А.
– Самый сильный футболист, против которого ты играл в Серии А?
– Тяжело сказать. Но Криштиану Роналду не назову. В Серии А есть футболисты намного сильнее него.
Я могу назвать самого сильного футболиста, с которым вместе играл. Это Муриэль. Невероятный игрок. Если бы что-то сложилось немного по-другому, он бы выступал за команду типа «Барселоны». Тяжело сказать, почему это не так. Возможно, дело в характере — он душа раздевалки, всегда улыбается, всегда шутит.
– И музыку ставит в раздевалке?
– Да. Он ставит свои латиноамериканские песни.
– И все-таки. Самый сильный из тех, против кого ты играл? Не Роналду.
– Мне очень нравится Зелиньски из «Наполи». Думаю, это очень сильный футболист — он мобильный, двуногий, техничный, умный игрок. Он делает хороший объем. Против него крайне тяжело играть.
На самом деле, в Серии А много сильных футболистов, но мне нравится Зелиньски, – сказал Малиновский.