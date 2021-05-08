Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А впервые за 3 сезона в «Ювентусе»

Нападающий стал лучшим бомбардиром сезона в Серии А.

36-летний форвард забил 29 голов в 33 матчах за «Юве», отдав 3 результативные передачи. Вторым в списке бомбардиров стал нападающий (24 гола), третьим – форвард «Аталанты» Луис Муриэль (22 мяча).

Португальцу удалось занять первое место в списке бомбардиров итальянского чемпионата впервые за три сезона в «Ювентусе». В прошлом сезоне Роналду уступил Чиро Иммобиле («Лацио», 36 голов). Тогда на счету Криштиану был 31 мяч.

В сезоне-2018/19 португалец занял 4-е место в списке бомбардиров Серии А, уступив Фабио Куальярелле («Сампдория», 26 голов), Дувану Сапате ( , 23) и Кшиштофу Пионтеку («Милан», 22).

С полной статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.