Погребняк поздравил православное движение «Сорок сороков» с 8-летием

Нападающий поздравил православное движение «Сорок сороков» с 8-летием.

«Поздравляю ребят из «Сорока сороков» с 8-летием их движения – православного, боевого, которое всегда рвется к победе как в жизни, так и в спорте», – сказал Погребняк.

Инстаграм «Сорока сороков» опубликовал у себя видеообращение 37-летнего футболиста, назвав его «одним из лучших нападающих сборной России времен ».

«Павел и сейчас в строю. В последнем сезоне выступал за «Урал» и по-прежнему забивал голы. И что для нас особенно ценно: Павел – многодетный отец!

P.S. И да, Погребняк – не Дзюба, а настоящий русский человек и спортсмен», – отмечается в инстаграме движения.

«Сорок сороков» – российское общественное движение, позиционирующее себя как объединительная платформа для лиц православного вероисповедания.