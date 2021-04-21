Президент «Урала» против натурализации: «Они завтра паспорта выкинут и поедут к себе в Бразилию. Фернандес здесь уже лет 8, но по-русски не говорит»

Президент высказался против натурализации в футболе и мини-футболе.

– Если брать мини-футбол, то на наш ВИЗ полный зал приходил. А потом люди видят, что в сборной на площадку из 5 человек выходят 4 бразильца – и не хотят ходить, хотят, чтобы наши парни играли.

А там не понимают, говорят, что самое главное – результат. Какой результат? Для чего он нужен? Они завтра паспорта наши выкинут и поедут к себе в Бразилию жить.

– Но тот же Сирило говорит по-русски.

– Конечно, многие по-русски уже говорят. Но вот у нас в сборной есть . Сколько он уже здесь? Лет 8, но по-русски не говорит. Это нормально разве?

Дима Хохлов рассказывал: он как приехал на первую тренировку в Голландии, то его привезли, представили. Но на следующий день ему нужно было самому добираться.

А там если остановку проехал, надо на 20 километров уехать дальше, чтобы вернуться назад. Переводчика не было. Он проехал, опоздал на тренировку, ему сказали: «Еще раз опоздаешь – поедешь обратно». Все. А у нас…

Мы себя считаем ущербными какими-то: тут надо этому переводчика поставить, не дай бог, чтобы с ним что-то случилось. А в Европе приезжаешь – учи язык обязательно.

– Стоп, но у вас в мини-футболе большой вес. Скажите: «Ребят, вы что там в Федерации творите-то? Как вы допустили это?»

– Я как вице-президент ассоциации мини-футбола России каждый раз предлагаю снизить квоту иностранцев. И наше предложение не проходит. Вот сейчас 4 в заявке, 3 на поле. Мы говорим: «Давайте хотя бы 3 в заявке. На одного будем снижать».

А сейчас еще творится то, что появляются ребята с паспортами Армении, Киргизии, Казахстана. И вы думаете, что это казахи или киргизы? Нет. Бразильцы едут с их паспортами и не считаются легионерами. И вот мы уже отказались от этого, когда поняли, что такие паспорта делать не совсем законно.

Нет, у некоторых футболистов действительно есть законные российские паспорта, они прожили здесь 5 лет, получили вид на жительство, потом получили гражданство, прошли все процедуры. Но сейчас никто не хочет ждать, – заявил Иванов.