Талалаев о словах Дзюбы про Грозный: «Если он приедет и сделает хет-трик без левых пенальти, тогда можно поговорить. Город чистый, на стадионе спокойно»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал высказывания форварда о матчах в Грозном.

Игрок сборной России назвал атмосферу на «Ахмат-Арене» угнетающей.

– Грозный для всех всегда был внутренне страшным выездом. Сейчас я прожил в Грозном год, у меня нет зажатости. Все достаточно открыто. Все изменилось очень сильно.

Летели обратно со спартаковскими болельщиками после игры, они все говорят, что все поменялось. Город чистый, на стадионе спокойно.

Больше 1000 болельщиков в Грозный у «Спартака» никогда не выезжало, а здесь около 1500 человек было. Они их хорошо поддерживали, наши тоже завелись. Хорошая была атмосфера, как и сам футбол.

– Слова Дзюбы про город и читали?

– Я не комментирую слова людей. Я привык совершать поступки, их готов комментировать. Если Артем приедет в Грозный и сделает хет-трик без левых пенальти, то тогда можно поговорить.

– Но вы понимаете, что имеет в виду человек, когда называют атмосферу угнетающей?

– Когда я туда шел, то столкнулся с большим количеством стереотипов. Все же рассказывают, что состав назначают сверху, на трибуны загоняются люди и так далее.

Мы прожили год, все стереотипы постепенно разрушились. Не так страшен черт, как его малюют. В Грозном все намного лучше и спокойнее, – сказал Талалаев.