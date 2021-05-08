Канделаки о Кубке Париматч Премьер: «Матч ТВ» нацелен на то, чтобы дать возможность болельщикам увидеть как можно больше высококлассных матчей»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о проведении Кубка Париматч Премьер-2021.
«Телеканал «Матч ТВ» нацелен на то, чтобы дать возможность болельщикам увидеть как можно больше высококлассных футбольных матчей.
Кубок Париматч Премьер, несомненно, является одним из важных событий футбольного календаря России.
Ждем увлекательной игры и ярких эмоций, каждая из которых попадет в объектив камер телеканала «Матч ТВ», – сказала Канделаки.
Турнир пройдет с 10 по 18 июля в Москве, участие в нем примут «Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки».
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