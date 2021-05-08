Канделаки о Кубке Париматч Премьер: «Матч ТВ» нацелен на то, чтобы дать возможность болельщикам увидеть как можно больше высококлассных матчей»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» высказалась о проведении Кубка Париматч Премьер-2021.

«Телеканал «Матч ТВ» нацелен на то, чтобы дать возможность болельщикам увидеть как можно больше высококлассных футбольных матчей.

, несомненно, является одним из важных событий футбольного календаря России.

Ждем увлекательной игры и ярких эмоций, каждая из которых попадет в объектив камер телеканала «Матч ТВ», – сказала Канделаки.

Турнир пройдет с 10 по 18 июля в Москве, участие в нем примут «Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки».

«Матч ТВ» не покажет ни одного матча сборной России в группе Евро-2020