Анчелотти о будущем Бэйла в «Реале»: «Если будет мотивация, он проведет отличный сезон»

Новый главный тренер «Реапа» Карло Анчелотти высказался о будущем полузащитника Гарета Бэйла, проведшего минувший сезон на правах аренды в «Тоттенхэме».
«У него было немного матчей в АПЛ, но он много забил (11 голов в 20 играх – прим. Sports.ru). Он был очень эффективным в последних матчах, у него появилась стабильность.
Я хорошо его знаю (Анчелотти работал с Бэйлом в «Реале» с 2013 по 2015 год – прим. Sports.ru). Если у него будет мотивация, он сможет провести отличный сезон – я в этом не сомневаюсь», – сказал Анчелотти.
Ранее, до назначения Анчелотти в «Реал», сообщалось, что мадридский клуб планирует продать Бэйла. Его контракт со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2022 года.