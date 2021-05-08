Анчелотти о будущем Бэйла в «Реале»: «Если будет мотивация, он проведет отличный сезон»

Новый главный тренер «Реапа» высказался о будущем полузащитника , проведшего минувший сезон на правах аренды в .

«У него было немного матчей в , но он много забил (11 голов в 20 играх – прим. Sports.ru). Он был очень эффективным в последних матчах, у него появилась стабильность.

Я хорошо его знаю (Анчелотти работал с Бэйлом в «Реале» с 2013 по 2015 год – прим. Sports.ru). Если у него будет мотивация, он сможет провести отличный сезон – я в этом не сомневаюсь», – сказал Анчелотти.

Ранее, до назначения Анчелотти в , сообщалось, что мадридский клуб планирует продать Бэйла. Его контракт со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2022 года.