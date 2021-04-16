«Реал» хочет потратить 130-150 млн евро на трансферы летом

«Реал» планирует провести масштабную перестройку команды в летнее трансферное окно.

По информации Marca, мадридский клуб хочет потратить на приобретения 130-150 миллионов евро. «Реал» планирует получить эту сумму за счет продажи игроков.

«Мадрид» надеется получить по 25 миллионов евро за Луку Йовича, который минувший сезон провел на правах аренды в «Айнтрахте», и Дани Себальоса, который выступал за «Арсенал». Мариано Диаса хотят продать за 15 млн евро, понимая, что больше получить за него будет сложно, так как он редко выходил на поле.

Ожидается, что «Рома» активирует опцию выкупа Борхи Майораля. В арендном соглашении между клубами прописано, что форварда можно приобрести за 15 млн евро. Он нравится новому тренеру римлян Жозе Моуринью.

Кроме того, «Реал» изучит предложение по , если какой-то из клубов предложит за него более 50 млн евро. Также не исключен вариант с продажей Марко Асенсио.

й клуб планирует сократить зарплатную ведомость за счет расставания с ветеранами команды, у которых остался год по контракту. В их число входят , и .