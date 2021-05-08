Тренер «Спартака» Витория: «Спасти команду от вылета может быть даже сложнее, чем выиграть трофей. Я против культа результата»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о том, как относится к тому, что работу тренеров оценивают по результату.

«Я постоянно борюсь с ярлыками, я против культа результата, который правит футболом. Порой бывают фантастические выступления, которые не увенчаны трофеями.

Спасение команды от вылета может быть классной работой. Это может быть даже сложнее, чем выиграть трофей в другом клубе. И этому не всегда отдают должное.

Я бы хотел, чтобы компетентность тренера анализировалась больше, чем его результаты. Однако этот мир таков.

Мне нравится рассказывать игрокам историю о виолончелисте, который заполнил большой концертный зал при дорогих билетах. На следующий день он же играл в метро, почти не привлекая никакого внимания.

Конечно, витрина важна, не стоит этого отрицать. Яркие моменты – это отпечаток в жизни тренера, и нет печати важнее, чем титул», – сказал португалец.

Досье Руя Витории: требл с «Бенфикой», Кубок с «Гимараэшом», полуфинал ЛЧ (но в Азии)

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