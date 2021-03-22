Mirror поставил гостевой комплект сборной России на второе место в рейтинге форм Евро-2020

Британский таблоид Mirror составил рейтинг игровых комплектов сборных-участниц .

Второй комплект сборной России занял второе место в рейтинге, уступив только домашней форме сборной Италии.

«У этой формы есть очень сильный вайб «можно надеть в паб», если только вы не живете в юго-восточном Лондоне и не хотите постоянных вопросов о том, почему носите форму сборной России в забегаловке в Дептфорде.

Она выглядит великолепно с синей и красной полосами спереди, по сравнению с аналогичными попытками других сборных», – говорится в описании.

Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев

В свою очередь, домашний комплект (его устаревший вариант) занял 18-е место в рейтинге Mirror.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

«В этом российском комплекте от adidas есть что-то от ретро, в основном потому, что у них в значительной степени была одна и та же на каждом турнире, в котором вы их помните.

Однако мы не приняли бы ничего другого, и рисунок спереди дополняет внушительную эмблему, что создает достойную футболку, которая, как надеется Россия, поможет им продолжить их впечатляющую игру на чемпионате мира, показанную три года назад», – отмечается в описании домашнего комплекта.