«Валенсия» хочет продать Черышева и Диакаби. Россиянин не входит в планы клуба

Теги Валенсия Ла Лига возможные трансферы Денис Черышев Даниэль Васс Джейсон Муктар Диакаби Ли Кан Ин Футбол

«Валенсия» готова продать нескольких игроков, на которых больше не рассчитывает.

В планы испанского клуба больше не входит полузащитник Денис Черышев, сообщает As. «Валенсия» планирует продать 30-летнего игрока, у которого остался один год до истечения срока контракта.

Также руководство команды готово выслушать предложения о трансфере защитника Муктара Диакаби и вингера Джейсона. Кроме того, из-за непродления контрактов «Валенсия» может попытаться продать хавбеков Ли Кан Ина и Даниэля Васса, чтобы они не ушли бесплатно.

В 21 матче завершившегося сезона Ла Лиги Черышев сделал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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