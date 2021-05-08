«Валенсия» хочет продать Черышева и Диакаби. Россиянин не входит в планы клуба

«Валенсия» готова продать нескольких игроков, на которых больше не рассчитывает.

В планы испанского клуба больше не входит полузащитник , сообщает As. планирует продать 30-летнего игрока, у которого остался один год до истечения срока контракта.

Также руководство команды готово выслушать предложения о трансфере защитника и вингера . Кроме того, из-за непродления контрактов «Валенсия» может попытаться продать хавбеков Ли Кан Ина и , чтобы они не ушли бесплатно.

В 21 матче завершившегося сезона Ла Лиги Черышев сделал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.