Анчелотти обсуждает расторжение контракта с «Эвертоном». Он близок к назначению в «Реал»

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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти близок к возвращению в «Реал».

Агенты 61-летнего специалиста ведут переговоры с английским клубом о расторжении контракта, что станет последним шагом перед заключением соглашения с «бланкос».

Сам итальянец не станет выдвигать жестких требований об условиях контракта. На данный момент Анчелотти «в шаге» от назначения в мадридский клуб, отмечает инсайдер Фабрицио Романо.

Анчелотти уже работал в «Реале» (2013-2015) и выиграл с командой 4 трофея, включая десятый в истории клуба титул в Кубке европейских чемпионов / Лиге чемпионов.

«Эвертон» под руководством Анчелотти занял 10-е место в АПЛ и не попал в еврокубки.

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