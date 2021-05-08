Анчелотти обсуждает расторжение контракта с «Эвертоном». Он близок к назначению в «Реал»

Главный тренер «Эвертона» близок к возвращению в .

Агенты 61-летнего специалиста ведут переговоры с английским клубом о расторжении контракта, что станет последним шагом перед заключением соглашения с «бланкос».

Сам итальянец не станет выдвигать жестких требований об условиях контракта. На данный момент Анчелотти «в шаге» от назначения в мадридский клуб, отмечает инсайдер Фабрицио Романо.

Анчелотти уже работал в «Реале» (2013-2015) и выиграл с командой 4 трофея, включая десятый в истории клуба титул в Кубке европейских чемпионов / Лиге чемпионов.

под руководством Анчелотти занял 10-е место в и не попал в еврокубки.